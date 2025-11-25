U Zoni naučite upravljati vremenom i pridružite se druženjima i sajmu

U srijedu, 26. studenog, u 18 sati u Zoni će se održati nova radionica u sklopu savjetovališta Prika, ovoga puta posvećena upravljanju vremenom.

- Sudjelovati mogu sve mlade osobe koje žele efikasnije i kvalitetnije iskoristiti svoje vrijeme. Kroz radionicu će upoznati korisne alate za upravljanje vremenom, postavljanje ciljeva, učinkovitiju organizaciju i prioritiziranje zadataka - objašnjava voditeljica Zone Lara Zubanović, apsolventica psihologije, koja će ovoga puta voditi i samu radionicu.

Do kraja tjedna u programu Zone slijede i druženja ljubitelja filma, knjiga, šaha i društvenih igara te sajam odjeće i rukotvorina. Sve informacije i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupne su na klubzona.net.