U Zoni naučite kako preuzeti kontrolu nad odgađanjima

U četvrtak, 11. rujna, u 18 sati u Zoni će se održati nova radionica u sklopu savjetovališta Prika. Tema radionice je prokrastinacija, odnosno stalno odgađanje zadataka i obaveza koje bismo zapravo trebali napraviti odmah.

- Radionica traje sat vremena i namijenjena je mladima koji se prepoznaju u izazovima s koncentracijom, motivacijom i odgađanjem. Sudionici će dobiti praktične strategije za bolje funkcioniranje, istražiti osobne okidače odgađanja i saznati kako su povezani prokrastinacija i perfekcionizam, strah od greške i preopterećenost. Na vrijeme rezervirajte mjesto i naučite kako preuzeti kontrolu nad odgađanjima - poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Radionicu će voditi Lea Ivančić Žic, psihoterapeutkinja i coach za neurorazličite odrasle osobe, specijalizirana za rad s osobama koje su kasno prepoznale ADHD i/ili autizam.

- Nakon radionice, u 19 sati, Ivančić Žic predstavit će i prvu knjigu na Balkanu koja govori o ADHD-u i autizmu kod odraslih koji često dijagnozu dobiju tek nakon burnouta, razvoda ili velikih životnih prekretnica. Knjiga "Stani, diši, pusti, pleši - kako (pre)živjeti neurorazličitost" dolazi im kao sigurno mjesto i podrška - najavljuje Zubanović.

Do kraja tjedna u Zoni će se održati druženja Filmskog kluba i Anime zone, pletenje narukvica na Kreativnom kutku te kviz za srednjoškolce i igra logike i kreativnosti BrainPlay. Detaljnije najave i obavezne besplatne rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupne su na klubzona.net.