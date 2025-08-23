U zavoju izgubio nadzor: Sudar tricikla i motocikla, muškarac teško ozlijeđen

​Dana, 22. kolovoza u 19,15 sati u Zablaću u ulici Mate Leoni dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motornog tricikla zadobio teške tjelesne ozljede, dok je putnica na motociklu zadobila lake tjelesne ozljede, priopćila je PU šibensko-kninska.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 29-godišnjak upravljajući motornim triciklom šibenskih registarskih oznaka, prilikom izlaska iz nepreglednog desnog zavoja nije prilagodio brzinu kretanja te gubi nadzor nad motornim triciklom kojim prelazi u prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera uslijed čega dolazi do sudara prednjeg dijela njegovog tricikla i prednjeg dijela motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 45-godišnjak koji je na motociklu prevozio putnice, 36-godišnjakinju i dijete.

U Općoj bolnici u Šibeniku 36-godišnjakinji su konstatirane lake tjelesne ozljede, dok su 29-godišnjaku konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 29-godišnjaka se podnosi obvezni prekršajni nalog, dok zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 45-godišnjaku je naplaćena novčana kazna.