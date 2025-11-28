U Zagrebu otkriven ilegalni butik s krivotvorenom robom

Carinski službenici u Zagrebu zaplijenili su veliku količinu krivotvorene robe, uključujući više od 1400 odjevnih predmeta, modnih dodataka i obuće. Ilegalna roba otkrivena je tijekom pretrage prostora na jednoj zagrebačkoj adresi u utorak, 25. studenoga, gdje je u podrumu bio uređen improvizirani dućan, objavila je Carinska uprava.

Djelatnici Službe za mobilne jedinice Zagreb postupali su po nalogu Općinskog suda u Zagrebu zbog sumnje da se na lokaciji skladište i prodaju proizvodi s lažiranim oznakama poznatih brendova. Tijekom pretrage, u podrumskoj prostoriji otkrili su prodajni prostor s izloženom robom za koju vlasnik nije imao nikakvu dokumentaciju o podrijetlu, kao ni odobrenje nositelja prava zaštićenih žigova.

Ukupno je privremeno oduzeto 1.168 komada odjevnih predmeta, 175 komada galanterije i modnih dodataka te 66 pari obuće. Protiv dvojice osumnjičenih bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela povrede žiga prema članku 288. Kaznenog zakona.