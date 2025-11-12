Close Menu

U Zagrebu napali ekipu N1 televizije. Snimatelj ozlijeđen

Sve je prijavljeno policiji

Nepoznati mlađi muškarac u srijedu je na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu prvo vrijeđao novinare N1 televizije, a zatim je i fizički nasrnuo i odgurnuo snimatelja koji je pritom, kako navode na N1 televiziji, zadobio i vidnu ozljedu oka.

N1 televizija je incident odmah prijavila policiji. 

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Napadi i nasilje su nedopustivi i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", kazao je Tihomir Ladišić direktor programa N1 televizije.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0