U Zagrebu izboden vozač autobusa

Jutros je u autobusu zagrebačkog ZET-a linije 225 pronađen teško ozlijeđen vozač, javio je Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske putem svojih službenih stranica.

Ozlijeđenog vozača pronašao je putnik koji je stigao na autobus. Putnik je odmah potom pozvao hitnu pomoć i policiju.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Vozača je zbrinula hitna medicinska služba i prevezen je u bolnicu, gdje mu se pruža daljnja liječnička skrb", objavio je na Facebooku stanici Sindikata predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.