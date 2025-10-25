U Vranjicu danas odaju počast žrtvama azbesta: "Trećina mjesta umrla je od Vranjićke bolesti"

U Vranjicu se danas okupljaju građani kako bi odali počast žrtvama azbesta iz bivše tvornice Salonit, koja je desetljećima zagađivala ovo naselje nadomak Splita. Okupit će se u 17 sati na pakiralištu nasuprot igrališta, prve kapije Salonita.

Predsjednik Mjesnog odbora Vranjic i član građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti, Marin Mandić, za Dalmaciju Danas kaže da je vrijeme da se javnost ponovno podsjeti razmjera tragedije koju je azbest ostavio za sobom.

“Zbog mezotelioma i drugih bolesti povezanih s azbestom umrlo je oko 400 ljudi, što znači da je trećina stanovnika Vranjica nestala. Pravi registar nikad nije postojao, jer se nisu vodile službene evidencije. Mi imamo samo podatke koje smo sami izračunali. Kod nas je ‘Vranjićka bolest’ postala normalna stvar”, rekao je Mandić.

Iako se bivša tvornica Salonit službeno vodi kao sanirana, Mandić tvrdi da to nije točno.

“Kad je nedavno bila oluja, ploče su letjele posvuda. Tvornica nije sanirana, a postoje i dokumenti koji to potvrđuju. Podaci o dekontaminaciji ne postoje, a mi imamo napismeno da ona nikad nije provedena. Tražimo da se konačno provede prava dekontaminacija Salonita”, istaknuo je.

Mandić dodaje da se uz samu tvornicu i danas mogu pronaći ostaci izmrvljenog azbesta, te upozorava da građani Vranjica i dalje žive uz zagađenje koje ugrožava njihovo zdravlje.

“Očekujemo da će se danas odazvati velik broj Vranjičana koji su izgubili nekoga. Živimo s azbestom, ali želimo probuditi svijest o tome. Stalno šaljemo dopise Ministarstvu zaštite okoliša i Fondu za zaštitu okoliša. Želimo da dođu i vide stvarno stanje.”