U voću iz Irana otkrivena štetna kemikalija

U voću iz Irana otkriveni su visoki udjeli štetne kemikalije te je naloženo njegovo uništenje.

Kako navode u europskom sustavu za sigurnost hrane, otkriven je pesticid fenpiroksimat u svježim datuljama iz Irana koje su preko Bosne i Hercegovine trebale dospjeti na hrvatsko tržište.

Srećom, datulje su zaustavljene na granici, pa je sanitarna inspekcija RH analizirala uzorak voća. Utvrđen je udjel fenpiroksimata od 0,082 mg/kg. Datulje će se uništiti i neće završiti na prodajnim mjestima u Hrvatskoj.

Inače, fenpiroksimat može biti neurotoksičan te je u znanstvenim studijama utvrđeno da u većim dozama može izazvati značajan gubitak tjelesne težine i oštećenja reproduktivnih organa, javlja Danica.hr.