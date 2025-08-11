U utorak u Makarskoj otvara se izložba "Hortus conclusus" splitske umjetnice Ivone Pupačić

Utorak, 12. kolovoza, u 20:00 sati, u Galeriji Antun Gojak u Makarskoj otvara se izložba Hortus conclusus (Zatvoreni vrt) splitske umjetnice Ivone Pupačić.

Izložbu čine četiri fotomontaže i dvije instalacije kroz koje autorica istražuje čovjekovu potrebu za oblikovanjem prirode i stvaranjem ugodnog prirodnog okruženja. Riječ je o rezultatu suradnje Gradskog muzeja Makarska i Hrvatske udruge likovnih umjetnika iz Splita, započete prošle godine izložbom Darka Škrobonje.

Ivona Pupačić (1996., Split) diplomirala je Slikarstvo i Likovnu kulturu s grafikom na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Dobitnica je više nagrada i priznanja, a izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.