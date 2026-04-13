U ubojstvo mladića u Zagrebu sumnja se na maloljetnika, čini se da sve ima veze s kockom

Sinoć oko 23 sata na području Šestinskog trga u Zagrebu u stanu je pronađeno tijelo muškarca.

Kako je izvijestila policija, postoji sumnja da je smrt nastupila kao posljedica nasilnog čina, zbog čega je jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem stavljena pod nadzor i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje.

Na mjestu događaja u tijeku su očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti ovog slučaja. Prema informacijama stanovnika koji žive u blizini, na poprištu ubojstva često se - kockalo. Više informacija bit će poznato tijekom dana, piše Index.

Policija je potvrdila da je osumnjičenik maloljetan. "U nedjelju, 12. travnja, Šestinski trg, oko 23 sata, u stanu, pronađeno je tijelo muške osobe. Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, maloljetnik koji se dovodi u svezu s navedenim pod nadzorom je policije. U tijeku je kriminalističko istraživanje", poručili su iz policije.

Kako se može vidjeti iz katastra, nekretnina u kojoj se dogodilo ubojstvo pripada tvrtki supruge osumnjičenog za naručivanje likvidacije i šverc droge, a kojega je lani sud zadržao u pritvoru zbog opasnosti od bijega. No, prema informacijama koje imamo nekretnina je bila iznajmljena, a vlasnici kuće nemaju ništa s ubojstvom. U kući je navodno bila ilegalna kockarnica.

Nekretnina pripada tvrtki supruge osumnjičenog za pripremu atentata i preprodaju droge

Supruga vlasnice se tereti da je naručio likvidaciju Alena Beličeva, s kojim je, prema sumnjama tužiteljstva, imao neriješene odnose. Uz to, zajedno sa suoptuženima, optužen je i za sudjelovanje u organiziranom lancu preprodaje droge. Prema optužnici, riječ je o ukupno 761,5 kilograma marihuane, 15 kilograma amfetamina, 9,1 kilogram kokaina i 3000 tableta MDMA, na čemu je skupina navodno zaradila oko 593 tisuće eura.

Istraga protiv njega i ostalih u početku je vođena kao jedinstveni postupak, no kasnije je razdvojena na dva slučaja - jedan koji se odnosi na atentate, te drugi na drogu. U skladu s tim podignute su i dvije optužnice, krajem 2022. i početkom 2024. godine. Unatoč proteku vremena, nijedan od tih postupaka još nije dobio ni nepravomoćni epilog.

D.J. je u istražnom zatvoru od 22. prosinca 2021. godine, a zajedno s Viktorom Milakovićem trebao je biti pušten na slobodu nakon isteka maksimalnog roka. No USKOK je zatražio da ih se zadrži u pritvoru u drugom, odvojenom postupku zbog droge, na što je Visoki kazneni sud na kraju pristao.

Ključni razlog za takvu odluku je procjena da postoji realna opasnost od bijega. Sud je pritom uzeo u obzir činjenicu da D.J. ima i državljanstvo Srbije, kao i da je prije uhićenja često boravio u toj zemlji bez jasno utvrđene adrese. Također se navodi da ima kriminalne veze u regiji koje bi mu mogle pomoći u skrivanju.

Posebnu težinu u odluci suda imale su poruke iz komunikacije putem aplikacije ANOM. U jednoj od njih D.J. piše: "Danas idem preko granice, da ne čekam da me uhapse", nakon čega ubrzo napušta Hrvatsku i odlazi u Bosnu i Hercegovinu. Istog dana, prema nalazima istrage, premješta i preostalu drogu na sigurnu lokaciju te osigurava novac za odvjetnika u slučaju uhićenja.

U drugim porukama vidi se da pokušava doznati je li pod istragom te izražava zabrinutost da bi mogao biti "prokazan". U Hrvatsku se vraća tek nekoliko dana kasnije, kada, prema zaključku suda, procjenjuje da nije obuhvaćen istragom.