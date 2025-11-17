U Trogiru počinje program o vidljivosti ženskog rada: prvo javno okupljanje u Galeriji Cate Dujšin Ribar

Udruga Slobodne veze i Muzej grada Trogira pozivaju građane na prvo javno okupljanje u sklopu novog istraživačkog programa posvećenog vidljivosti ženskog rada u simboličkom i javnom prostoru Trogira. Događanje će se održati u četvrtak, 20. studenog 2025., u 19:00 sati u Galeriji Cate Dujšin Ribar.

Program pod nazivom “Prema (ne)materijalnom spomeniku ženskom radu | Poglavlja 1.: Putevima buhača” otvara višegodišnje istraživačko poglavlje usmjereno na lokalnu povijest prerade ljekovitog bilja, s posebnim naglaskom na industriju buhača i ključnu ulogu žena u sklopu nekadašnje trogirske tvornice “BILJANA”.

Na prvom okupljanju sudjeluju:

Nataša Bodrožić, kustosica i kulturna radnica, s uvodnim izlaganjem „Trogir, grad žena“

Veronika Gamulin, povjesničarka umjetnosti i kustosica, koja će predstaviti istraživanja i katalog izložbe „Pomogo Bog i buhoč 1888“ autora Andree Palašti i Daniela Popovića

Glorija Lizde, vizualna umjetnica, koja će prezentirati svoj rad „Ponavljanja, probe, uprizorenja“

Organizatori poručuju kako je cilj programa istaknuti zanemarene ili izbrisane ženske doprinose u lokalnoj industrijskoj, kulturnoj i društvenoj povijesti te otvoriti prostor za dijalog o (ne)materijalnom nasljeđu ženskog rada u Trogiru.