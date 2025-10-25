U Trogiru nakon 22 godine održano đakonsko ređenje

U katedrali sv. Lovre u Trogiru danas je, po prvi put nakon više od dva desetljeća, održano đakonsko ređenje, čime je na poseban način obogaćena duhovna i povijesna baština grada.

Svečanost je protekla u dostojanstvenoj i nadahnutoj atmosferi, a ređenje novih đakona označilo je važan trenutak za Trogir i cijelu nadbiskupiju.

Gradonačelnik Ante Bilić ovom je prilikom istaknuo značaj događaja za zajednicu:

“Danas je na poseban način dopunjena duhovna i povijesna baština našeg grada. U predivnoj atmosferi katedrale sv. Lovre, po prvi put nakon više od dva desetljeća, održano je đakonsko ređenje.

Ovaj svečani i duboko simboličan trenutak, uz predanost vrijednostima i vjeri ovih mladih ljudi, poziva nas na spremnost na služenje i zajednički rad za opće dobro, bez obzira na razlike.

Čestitam svim ređenicima i njihovim obiteljima, a posebna zahvala svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog važnog događaja za Trogir i cijelu nadbiskupiju.”

Događaj je okupio brojne vjernike, predstavnike Crkve i građane Trogira, koji su zajednički proslavili ovaj izniman duhovni trenutak.