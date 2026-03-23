U tjedan dana na splitskom području 752 prekršaja: Policija pojačala nadzor na cestama

Tijekom proteklog tjedna od 16. do 21. ožujka 2026. godine policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u koordinaciji s Mobilnom jedinicom prometne policije, proveli su pojačane aktivnosti nadzora cestovnog prometa na Splitsko-dalmatinske županije. Kontrola vozača se provodila na području Splita, Solina, Kaštela, Trogira, Sinja, Imotskog, Omiša i Makarske. Aktivnosti su bile usmjerene na sankcioniranje ponavljača najtežih prometnih prekršaja, uz poseban naglasak na nadzor vozača motocikala i mopeda.

Policijski službenici sankcionirali su 752 prometna prekršaja, od čega su 147 prekršaja počinili vozači motocikala i mopeda. Iz prometa je ukupno isključeno 102 vozača. Zabilježeno je 19 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 22 prekršaja upravljanja pod utjecajem droga, 20 slučajeva upravljanja prije stjecanja prava, 23 slučaja upravljanja za vrijeme zabrane, 112 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, 128 prekršaja tehničke neispravnosti vozila, 26 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige, 37 prekršaja prekoračenja brzine te 13 slučajeva pronalaska opojnih droga.

Tijekom provedbe aktivnosti uhićeno je ukupno 26 osoba, jedna osoba smještena je do otrježnjenja, a oduzeta su četiri vozila. Na izvanredni tehnički pregled upućeno je 66 vozila, od kojih je za 65 utvrđena tehnička neispravnost. Također je evidentirano 37 prekršaja vezanih uz prekomjernu buku.

Tijekom postupanja zabilježeni su i različiti teži oblici kršenja prometnih propisa, uključujući ponavljače prekršaja, upravljanje pod zabranama, odbijanje testiranja te posjedovanje opojnih droga.

S obzirom na značajan broj evidentiranih prekršaja vozača motocikala i mopeda, policijski službenici će i u narednom razdoblju nastaviti pojačani nadzor ove kategorije sudionika u prometu.