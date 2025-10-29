U tišini stijene: Vođena tura Mirjane Svaguša kvartom Kamen

U sklopu programa Skriveni grad, 6. studenoga u 11:30 održat će se vođena tura „U tišini stijene: čitanje Kamena“, koju će voditi autorica i istraživačica Mirjana Svaguša. Tura je otvorena za sve zainteresirane građanke i građane, ali je broj mjesta ograničen pa je potrebna prijava do 5. studenoga putem e-mail adrese mirjanasvagusha@gmail.com.

Projekt se temelji na autoričinu istraživanju identiteta Splita kroz prostor naselja Kamen – mjesta koje, kako navodi, često ostaje izvan fokusa gradske pažnje.

„Jedan od razloga zašto je kvart Kamen ušao u fokus mojeg istraživanja bila je potraga za identitetom grada Splita. Počela sam s definicijom spomeničke baštine, a završila s mapom mjesta koje često ostaje izvan gradske pažnje. Kamen mi je do tada bio nepoznat. Nije bio dio mojih svakodnevnih ruta ni mojih priča“, objašnjava Svaguša.

Istraživanje je započelo na Gradini, kamenoj gromadi na istočnom ulazu u grad, koja je stoljećima služila kao točka promatranja i obrane. Danas s nje pogled obuhvaća splitsko polje, groblje Lovrinac i odlagalište Karepovac — prizor koji, kako kaže autorica, „istovremeno obuhvaća život, smrt i ono što grad odbacuje“.