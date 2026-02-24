U tijeku “umivanje” hotela na Zvončacu: Jadran dobiva novo lice i novo ime

Radovi na preuređenju bivšeg hotela Jadran na splitskom Zvončacu u punom su jeku. U utorak poslijepodne na rasporedu je bilo i vanjsko “umivanje” zgrade, čime je objekt dobio vidljivo svježiji izgled.

Kako se može vidjeti na terenu, obnavlja se fasada, a cijeli kompleks postupno poprima uredniji i moderniji izgled.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema dostupnim informacijama, hotel neće dobiti samo novo ruho, nego i novo ime, čime se simbolično zatvara jedno poglavlje i otvara novo u povijesti ovog poznatog splitskog objekta.

Podsjetimo, hotel Jadran godinama je bio zapušten, a njegova obnova dio je šireg zahvata uređenja ovog atraktivnog dijela grada uz more.