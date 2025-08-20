U teškoj prometnoj nesreći u Dalmaciji teško ozlijeđene tri osobe

U jučerašnjoj prometnoj nesreći koja se oko 16,50 sati dogodila na kolniku državne ceste D-414 u blizini mjesta Dubrava u općini Ston tri su osobe teže ozlijeđene.

Do prometne nesreće je došlo kada je 43-godišnjak, koji se kretao iz pravca Janjine u smjeru Stona, prilikom ulaska u desni oštri i nepregledni zavoj osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka dijelom prešao na suprotnu kolničku traku zbog čega je došlo do sudara s vozilom dubrovačkih registarskih oznaka koje se kretalo suprotnim kolničkim trakom.

Od posljedica sudara teže je ozlijeđen spomenuti 43 godišnjak te vozač drugog vozila, 39-godišnjak i njegova 10-godišnja suputnica, državljani Republike Hrvatske.

Nakon ukazane liječničke pomoći sve ozlijeđene osobe su hitnom helikopterskom službom prevezene u KBC Split gdje su zadržane na daljem liječenju.

Prilikom ukazivanja pomoći na mjesto događaju su pristupili i djelatnici DVD Janjina i DVD Putnikovići koji su pomogli izvući ozlijeđene osobe iz vozila.

Promet navedenom cestom je bio u potpunosti zatvoren od 17 do 21,20 sati, u kojem periodu su se za promet koristili alternativni pravci.