U teškoj prometnoj nesreći poginula jedna osoba. Sve se dogodilo kod naselja Vranici

Teška prometna nesreća s tragičnim ishodom dogodila se danas oko 13:25 sati kod naselja Vranici na području Višnjana u Istri. U sudaru dva vozila jedna je osoba nažalost preminula, dok je druga ozlijeđena te joj se pruža liječnička pomoć, izvijestila je policija.

Na mjesto događaja izašao je nadležni državni odvjetnik, a policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do nesreće.

Zbog provođenja očevida, za sav je promet zatvorena županijska cesta ŽC 5042. Vozi se obilazno preko Vižinade i Baderne.