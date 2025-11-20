U subotu 42. izdanje polumaratona Nin – Zadar, na startu se očekuju gotovo 300 trkača

U subotu 22. studenoga 2025. povodom Dana grada Zadra i blagdana sv. Krševana održat će se 42. izdanje polumaratona Nin-Zadar uz sudjelovanje gotovo 300 sudionika iz cijele Hrvatske te iz Austrije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. To je značajan porast u odnosu na prošlu godinu kada su nastupila 122 trkača.

Utrka je dio 1. Hrvatske atletske cestovne lige, organizator je Atletski savez Zadarske županije na čelu s predsjednikom Slobodanom Miolovićem. direktor utrke je Miro Bajlo, a pokrovitelj Grad Zadar.

Start je u 11 sati na sjevernom ulazu u Nin, a cilj na Narodnom trgu u Zadru. Ruta duga 21,1 km prolazi kroz Nin, Zaton, Kožino, Žmiriće, Borik te preko mosta do središta Zadra. Vozači se mole za dodatnu pozornost i strpljenje u razdoblju od 11 do 13 sati.

Natjecanje se održava u više dobnih kategorija. Sudionicima su osigurani majica s logom utrke, finišerska medalja, medicinska pratnja, okrjepa na startu, na stazi i u cilju, prijevoz do Nina, ručak, tuševi te besplatan parking u SC Višnjik.

Dodjela pehara najbržima u muškoj i ženskoj kategoriji održat će se na Narodnom trgu, a najbolji u dobnim kategorijama bit će proglašeni nakon ručka predviđenog u 14 sati u Caffe baru SPIN na Višnjiku.