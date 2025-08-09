U SRETNOJ JE VEZI Marko Bošnjak progovorio o svom partneru

Hrvatski pjevač Marko Bošnjak, koji nas je predstavljao na ovogodišnjem Eurosongu, prvi je put progovorio o svom dečku. Marko je već dvije godine u vezi sa Španjolcem, a za Story je pričao o njihovoj vezi.

"Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku, i od tada živimo zajedno u Zagrebu", rekao je.

Međutim, zajedno se planiraju odseliti iz Hrvatske, a Marko je otkrio i što ga je privuklo kod partnera.

"Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla", istaknuo je.

Identitet dečka nije htio otkriti, ali je rekao da uz njega "uči biti odgovorniji prema sebi". "Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio obitelji. Ne treba ih biti puno, važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni", poručio je.

Inače, Marko je prvi hrvatski predstavnik koji je priznao da je homoseksualac, a zbog toga se našao na meti negativnih komentara. "Postao sam prvi otvoreno gay pjevač u Hrvatskoj da bi me zatim ismijavali zapadni komentatori koji ne kuže koliko je to rijetko na Balkanu. I još uvijek?? Završio sam 29. Zahvalan sam svakome tko me vidi, bez kompromisa, i dolazi slatki mali podcast. Imam priče za ispričati. Tek sam počeo, bebači", napisao je ranije Marko.