U SRCU TE NOSIM! Osigurajte svoje mjesto i kupite pretplatu za utakmice KK Split

Pretplate za sezonu 2023/24 u prodaji su na www.adriaticket.com (link: https://shop.adriaticket.com/event-details/2344/pretplata-20232024-kk-split), a od 4. rujna bit će prodaji i u uredu KK Splita (radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati, te utorkom i četvrtkom od 17 do 19 sati).

Cijena godišnje pretplate iznosi 100 eura, a za lanjske pretplatnike, umirovljenike, dioničare, studente i nezaposlene pretplata iznosi 90 eura (kod za popust je pretplata90), a svoj status morat ćete dokazati pri preuzimanju pretplate.

Ne propustite ovu priliku, cijena ulaznice za utakmicu već od 2,81 eura (cijena je bazirana na garantirane 32 domaće utakmice). Za djecu do 12 godina sezonska pretplata iznosi 40 eura (1,25 eura po utakmici). Pretplatu s popustom nemojte kupovati zajedno s dječjom pretplatom, jer sustav neće prepoznati popust. Kupnjom pretplate postajete i član KK Splita s raznim pogodnostima kod naših partnera u Žutoj obitelji. Sama članska kartica u programu vjernost Žuta obitelj, bez pretplate, za sezonu 2023/24 iznosi 20 eura i donosi vam brojne pogodnosti kod naših partnera o čemu ćemo više izvijestiti narednih dana", poručuju iz Košarkaškog kluba Split.

"U prodaji će od 4. rujna biti i ograničeni broj pretplata za svečanu ložu. Hvala Vam što ćete biti pretplatnici KK Splita u sezoni 2023/24", zaključuju iz splitskog kluba.