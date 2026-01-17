Close Menu

U Splitu započeli zdravstveni pregledi kandidata za vojno osposobljavanje

Zdravstveni pregledi dio su redovite procedure prije upućivanja kandidata na obuku

Zdravstveni pregledi kandidata za temeljno vojno osposobljavanje započeli su 15. siječnja, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Pregledi se trenutačno provode u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu te u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu, gdje kandidati prolaze potrebne liječničke preglede kako bi se utvrdila njihova zdravstvena sposobnost za vojnu obuku.

Iz Ministarstva obrane najavljeno je da će se od 19. siječnja zdravstveni pregledi provoditi i u lokalnim ustanovama medicine rada diljem Hrvatske, čime će se kandidatima dodatno olakšati pristup postupku i ubrzati cijeli proces.

Kandidate koji su već pristupili zdravstvenim pregledima obišao je i Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružane snage Republike Hrvatske, koji je tom prilikom istaknuo važnost zdravstvene provjere kao jednog od ključnih koraka u pripremi budućih ročnika za temeljno vojno osposobljavanje.

Zdravstveni pregledi dio su redovite procedure prije upućivanja kandidata na obuku, a njihov je cilj osigurati da svi polaznici TVO-a ispunjavaju propisane zdravstvene uvjete potrebne za sigurno i učinkovito sudjelovanje u vojnoj izobrazbi.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0