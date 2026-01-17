U Splitu započeli zdravstveni pregledi kandidata za vojno osposobljavanje

Zdravstveni pregledi kandidata za temeljno vojno osposobljavanje započeli su 15. siječnja, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Pregledi se trenutačno provode u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu te u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu, gdje kandidati prolaze potrebne liječničke preglede kako bi se utvrdila njihova zdravstvena sposobnost za vojnu obuku.

Iz Ministarstva obrane najavljeno je da će se od 19. siječnja zdravstveni pregledi provoditi i u lokalnim ustanovama medicine rada diljem Hrvatske, čime će se kandidatima dodatno olakšati pristup postupku i ubrzati cijeli proces.

Kandidate koji su već pristupili zdravstvenim pregledima obišao je i Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružane snage Republike Hrvatske, koji je tom prilikom istaknuo važnost zdravstvene provjere kao jednog od ključnih koraka u pripremi budućih ročnika za temeljno vojno osposobljavanje.

Zdravstveni pregledi dio su redovite procedure prije upućivanja kandidata na obuku, a njihov je cilj osigurati da svi polaznici TVO-a ispunjavaju propisane zdravstvene uvjete potrebne za sigurno i učinkovito sudjelovanje u vojnoj izobrazbi.