U Splitu zapaljene svijeće ispred makete vodotornja u Vukovarskoj: "Važno je da sjećanje prenosimo na mlade, a ovdje je dokaz tome"

U Splitu su večeras zapaljene svijeće za Vukovar, čime je obilježen Dan sjećanja na žrtve. Tradicionalno okupljanje održano je kod spomenika “I u mom gradu Vukovar svijetli” na početku Vukovarske ulice, gdje su učenici srednjih škola, zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i dožupan Stipe Čogelja zajednički zapalili svijeću ispred makete vukovarskog vodotornja te najavili tradicionalnu utrku za Vukovar.

Zamjenik gradonačelnika Bilić poručio je kako je u Splitu svijest o simbolici Vukovara snažna već desetljećima.

„Duboki su ovo osjećaji i važno je znati što je Vukovar značio Hrvatskoj. Zahvalni smo braniteljima i svima koji su dali živote za domovinu. Još uvijek tragamo za mnogim nestalim braniteljima i ključno je da svi koji nešto znaju iznesu istinu“, rekao je Bilić.

Dožupan Čogelja naglasio je da se Splitsko-dalmatinska županija svake godine pridružuje obilježavanju Dana sjećanja.

„Prisjećamo se Vukovara i Škabrnje. Ovaj dan nosi tugu zbog žrtava, ali i ponos jer danas živimo u europskoj zemlji s budućnošću. Otkrivamo mnoge nestale i ponosni smo na sve branitelje. Posebno je važno da sjećanje prenosimo na mlade, a njihova prisutnost ovdje to potvrđuje“, rekao je Čogelja.