U Splitu su noćas gorjeli automobili

Tijekom noći u Splitu je izbio požar na vozilu marke Ford Transit Courier, u kojem je prednji dio i unutrašnjost kabine izgorjela u potpunosti, dok je stražnji dio djelomično oštećen. Vatra se potom proširila na drugo vozilo, marke Dacia Dooker, kojem su stradala prednja svjetla, maska i branik, a plamenom je zahvaćena i fasada obližnje garaže.

Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Uz ovu intervenciju, splitski su vatrogasci tijekom jučerašnjeg dana imali i tehničke akcije piljenja stabala u Vojnoj luci Lora te skidanja prstena s ruke pacijenta u KBC-u Split.