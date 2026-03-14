U Splitu se danas vodi žustra rasprava o sudbini simbola Splita, evo što kažu stručnjaci

Danas se u Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu održava Rotary Forum pod nazivom „Poljud – budućnost prošlosti“, od 9 do 13.45 sati. Događaj je otvoren za javnost, a zainteresirani ga mogu pratiti i putem live streama.

Forum, koji organizira Rotary Club Split, fokusira se na budućnost stadiona Poljud, jednog od najprepoznatljivijih sportskih objekata u Hrvatskoj. Rasprava dolazi u trenutku kada se ponovno otvara pitanje njegove daljnje sudbine, nakon što je prošlogodišnje nevrijeme izazvalo značajnu štetu na objektu i pokrenulo debatu o obnovi ili eventualnoj izgradnji novog stadiona.

Među sudionicima su stručnjaci iz sociologije, prava, ekonomije, financija, arhitekture, urbanizma i građevine, kao i predstavnici sportskih organizacija i javne uprave. Kroz predavanja i panel-rasprave raspravljat će se o trenutačnom stanju stadiona, sigurnosti posjetitelja te mogućim modelima budućeg razvoja.

Ključne teme uključuju procjenu stvarnog stanja Poljuda, mogućnosti obnove unutar postojećih gabarita, rekonstrukciju prema suvremenim UEFA-standardima, izgradnju novog stadiona na istoj lokaciji ili drugdje, kao i pitanja financiranja potencijalnih projekata.

Na forumu sudjeluju ministar turizma i sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, predsjednik HNK Hajduk Ivan Bilić te predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.

Među govornicima su i sociologinja Inga Tomić Koludrović, profesor emeritus i projektant konstrukcije Poljuda Ante Mihanović, povjesničar umjetnosti i bivši pročelnik Konzervatorskog odjela u Splitu Radoslav Bužančić, te predstavnici ekonomskog i pravnog sektora, kao i sportski novinari.

Organizatori ističu da forum ima za cilj potaknuti širu javnu raspravu o jednoj od ključnih urbanističkih i sportskih tema u Splitu te okupiti različite perspektive koje mogu pomoći u donošenju dugoročnih odluka o sudbini stadiona.