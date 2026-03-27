U Splitu pronađeni marihuana, kokain i digitalna vaga. Uhićen 35-godišnji muškarac

Policijski službenici su jučer, 26. ožujka 2026. godine oko 18:30 sati u Splitu postupali prema 35-godišnjem muškarcu zbog sumnje u posjedovanje doge.

Policijski službenici su u stanu kojeg koristi 35-godišnjak pronašli jednu plastičnu posudu sa 130 grama droge marihuane, dvije vrećice s ukupno 25,6 grama kokaina i jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje s vidljivim tragovima droge kokain. Pronađena droga i vaga su oduzeti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Muškarac je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i prometa drogama te je odveden u službene prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja, nakon čega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.