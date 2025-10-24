U Splitu počinje treća godina programa "Usudi se!": Radionice koje pomažu adolescentima da pobijede strahove i anksioznost

Povećan broj stresnih situacija povezan je s rastućim zahtjevima koje okolina postavlja pred adolescente, ali i s brojnim kognitivnim, socijalnim, fizičkim i emocionalnim promjenama koje adolescenti doživljavaju. Kako bismo pomogli adolescentima da se lakše nose s ovakvim smetnjama, organizirali smo i 3. godinu provedbe programa „Usudi se!“ koji vodi psihologinja i KBT terapeutkinja Janina Pavić Jadrić.

Program se sastoji od 4 radionice u trajanju od 2 školska sata, a radionice počinju uvijek u 18:00 h. Datumi radionica su 27.10.2025., 10.11.2025., 18.11.2025. i 25.11.2025.

Ako se Vaš tinejdžer bori s nekim od teškoća povezanih s problemom anksioznosti, ili bi Vašem djetetu dobro došlo malo strukturiranog opuštenog druženja s vršnjacima, naše radionice iz programa „Usudi se!“ mogu biti prvi korak prema pozitivnim promjenama.

Kroz povjerljivu i sigurnu atmosferu naučit ćemo prepoznati znakove anksioznosti, usvojiti pozitivnije obrasce razmišljanja i pobijediti vlastite strahove.

Prijelaz iz djetinjstva u svijet odraslih je stresan, ali uz odgovarajuću podršku može biti lakši.

Prijave su moguće na e-mail: udruga.tobolac@gmail.com ili u inbox.

Za više informacija dostupni smo i na kontakt broju 098 916 4804.

Ovaj se program održava u okviru programa „Svitlom života, snagom znanja, jezikom ljubavi“ u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Split.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj programa u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.