U SPLITU 'OTROVANO' ŠEST PACIJENATA Dr. Krnić: "Radi se o različitim pićima!"

Ukupno 34 osobe javile su se liječnicima diljem Hrvatske zbog sumnje u trovanje gaziranim pićima. U Zagrebu njih 25, u Rijeci jedna,osoba kao i u Karlovcu, Varaždinu, Vinkovcima, Čakovcu i Virovitici.

Liječnicima se javilo još troje pacijenata u Splitu što bi ukupnom broju od početka ove 'afere' bilo šest slučajeva trovanjem na tom području.

Dr. Josip Krnić, pročelnik Hitnog objedinjenog prijema, govorio je o stanju šestorice pacijenata sa sumnjom na trovanje gaziranim pićima u Kliničkom bolničkom centru Split.

"Sve skupa smo zaprimili šest pacijenata koji imaju subjektivne tegobe u vidu pečenja nakon konzumacije gaziranih pića. Jedan pacijent je primljen krajem listopada, ostali pacijenti su se javili u protekla 24 sata. Svi do sada obrađeni pacijenti su u dobrom općem stanju. Pacijenti su detaljno pregledani specijalistički i nakon obrade pušteni kući. Jedan pacijent je imao minimalne promjene u usnoj šupljini dok su objektivni specijalistički pregledi ostalih zaprimljenih bili u granicama normale.

Sada smo primili zadnjeg pacijenta u 13 sati koji je konzumirao gazirano piće prije dva dana, a sve skupa u protekla 24 sata primili smo pet pacijenata, dok je ovaj još u obradi", kazao je pročelik Krnić.

Kazao je i kako se radi o pićima više različitih proizvođača.

Na pitanje da li se slučajevi prijavljuju policiji, odgovorio je potvrdno izuzev prvog slučaja.

"Svaki slučaj smo prijavili policiji, osim 20.10, kada nismo ni znali za ovu priču. Po dolasku ovih pet pacijenata obaviještena je i policijska uprava, takvi su i protokoli Ministarstva zdravstva.

Jučer smo imali pacijenta koji je došao odmah nakon konzumacije gaziranog pića dok se ovaj posliednji pacijent koji je u obradi javio zato jer je 7. studenog konzumirao gazirano piće", kazao je.

Je li ovo sada prešlo u psihološki problem?

Pacijent koji se u splitsku bolnicu javio 20. listopada, konzumirao je piće Coca Cola ili Romerquele.

"Radilo se o jednom o ta dva proizvođača. U tom trenutku nismo imali naputak koji sada imamo da to prijavljujemo policiji te nije prijavljeno, ali smo mu savjetovali da sam prijavi policiji".

Nitko od obrađenih nema ozbiljnijih problema, zanimalo nas je od čega su mogle nastati ozljede odnosno problemi koje su prijavili. Je li to od pića ili pak s psihološke strane?

"To sve sada spada u domenu spekulacija. Mi možemo reć da su pacijenti naveli to da su konzumirali ta pića i isto tako objektivno reći da nakon detaljnih specijalističkih pregleda, ne možemo to dovesti u poveznicu s trovanjem".

Kazao je kako su se svi pacijenti žaili na pečenje na mjestu konatakta sluznice s gaziranim pićem dok kliničkim objektivnim pregledom nisu našli razloga da imaju takve simptome.

"Neki od njih su prilikom dolaska u bolnicu došli s bočicama, neki bez. Te bočice idu u dogovoru s našom policijom u daljnje procedure. Nakon ovolike strke koja je nastala naravno da nam navode imena proizvođača koja odgovaraju medijskim natpisima", rekao je pročelnik Krnić.