U Splitu održana županijska razina natjecanja Robokup 2026.

U petak, 20. ožujka 2026. godine, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu održano je ekipno natjecanje iz elementarne robotike – Robokup 2026., u organizaciji Zajednice tehničke kulture grada Splita i Udruge za robotiku „Inovatic“.

Natjecanje je dio projekta Science Comes to Town (Znanost dolazi u grad), čiji je cilj približiti znanost građanima, osobito djeci i mladima, kroz praktične i dostupne aktivnosti. Projekt je ovom prigodom predstavila Tonka Petričević, voditeljica Odjela za znanost i inovacije Sveučilišta u Splitu, koja je ujedno i službeno otvorila natjecanje.

Prije početka, natjecatelje i njihove mentore pozdravili su predsjednik Udruge za robotiku „Inovatic“ Jozo Pivac te tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita Tomislav Nikolić.

Na natjecanju su sudjelovale ekipe učenika viših razreda osnovnih škola, koje su pokazale znanje i vještine kroz tri područja: izradu strujnih krugova, programiranje mikroupravljačkog sučelja i programiranje robotskog vozila (praćenje linije, izbjegavanje prepreka i dr.). Sudjelovali su učenici iz OŠ Kamen-Šine, Split, OŠ Petar Berislavić, Trogir, OŠ „Stjepan Radić“ Imotski / ZTK grada Imotskog, kao i polaznici radionica Udruge za robotiku „Inovatic“ i Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Ukupno 24 učenika, raspoređenih u timove po tri člana, natjecalo se u dinamičnom i poticajnom okruženju koje je, osim natjecateljskog duha, naglasilo i suradnju te razmjenu znanja. Po završetku natjecanja, izdvojene su ekipe, koje su osvojile prva tri mjesta:

1. mjesto – ekipa OŠ Stjepan Radić, Imotski / ZTK grada Imotskog učenici: Lana Škeva, Ivan Piplica i Rita Gabelica, mentor: Zoran Gabelica

2. mjesto – ekipa ZTK grada Splita, učenici: Luka Zulim, Mislav Sekovski i Toma Mandalinić, mentorica: Valentina Čokić

3. mjesto – ekipa OŠ Stjepan Radić, Imotski / ZTK grada Imotskog učenici: Lucija Tolić, Marta Perić Peša i Toni Topić, mentor: Zoran Gabelica.

Robokup je još jednom potvrdio koliko su ovakva događanja važna za razvoj tehničkih i STEM vještina kod mladih kroz učenje, kreativnost i timski rad.

Državno natjecanje Robokup 2026. održat će se u Zadru od 17. do 19. travnja 2026. godine. Hrvatska zajednica tehničke kulture sukladno pravilima Robokupa pozvat će najuspješnije ekipe na državnu razinu natjecanja.