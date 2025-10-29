U Splitu nestao čovjek, policija moli pomoć

Policija traga za Antom Tabakom, muškarcem rođenim 1974. godine u Splitu, koji je nestao 24. listopada 2025. godine na području Splita.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, Ante Tabak je hrvatski državljanin s prebivalištem u Splitu. Visok je 187 centimetara, no ostali detalji o njegovom izgledu zasad nisu objavljeni.

MUP poziva građane da, ako su ga vidjeli ili posjeduju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku, odmah obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192.

Informacije je moguće dostaviti i putem službene internetske stranice nestali.gov.hr. Nestala osoba - 14182