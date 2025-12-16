U Splitu izglasani amandmani stranki DOMiNO i HSP za obitelj, djecu, javni prostor i solidarnost s najranjivijima!

Na današnjoj 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, u okviru rasprave o Prijedlogu proračuna Grada Splita za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu (točka 30.), izglasani su amandmani koje su zajednički predložili vijećnici stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) i Hrvatske stranke prava (HSP).

Riječ je o amandmanima koji su usmjereni na jačanje demografskih mjera, potporu obiteljima, unapređenje javnog prostora i infrastrukture te na dodatnu brigu za građane koji se nalaze u posebno teškim životnim okolnostima.

U Prijedlog proračuna Grada Splita za 2026. godinu, na zajednički prijedlog DOMiNO-a i Hrvatske stranke prava, uvrštena je i mjera financiranja prijevoza onkoloških bolesnika na terapije. Ova mjera predstavlja važan iskorak u brizi za građane koji se nalaze u iznimno teškoj životnoj situaciji te ima za cilj omogućiti sigurniji i dostupniji dolazak na nužne medicinske terapije.

Prvi izglasani amandman stranke Dom i nacionalno okupljanje odnosi se na osiguravanje sredstava za Fond za liječenje neplodnosti NA-PRO metodom u Proračunu Grada Splita za 2026. godinu, u iznosu od 35.000 eura. Kako se navodi u obrazloženju amandmana, suvremeni način života ostavlja snažan trag na parovima koji žele zasnovati obitelj, a Grad Split ovom mjerom po prvi put sustavno prepoznaje potrebu pomoći onima koji se bore s neplodnošću i žele ostvariti roditeljstvo.

Nadalje, izglasan je amandman kojim se osigurava 100.000 eura za uređenje ostalih javnih površina i dječjih igrališta. U obrazloženju se ističe kako je cilj ovog prijedloga uređenje zapuštenih prostora u gradu, stvaranje sigurnijih i kvalitetnijih sadržaja za djecu te unapređenje javnih prostora koji služe svakodnevnom životu obitelji i lokalne zajednice.

Zaključno, prihvaćen je amandman kojim se osigurava 50.000 eura za parkiralište u Žrnovnici kod groblja. Kako je navedeno u obrazloženju, problem nedostatka parkirnih mjesta na tom području dugotrajan je i kroničan, osobito u vrijeme sprovoda, komemoracija i većih okupljanja, a realizacijom

''Izglasavanjem ovih amandmana, pokazujemo kako se u Gradskom vijeću Splita može raditi odgovorno, sadržajno i u interesu građana. Suradnja DOMiNO-a i HSP-a temelji se na konkretnim prijedlozima i mjerljivim rezultatima, a ne na praznim političkim porukama. Ovo je tek početak rada kojim želimo pokazati da se Split može razvijati kroz konstruktivan dijalog, jasne prioritete i rješenja koja odgovaraju stvarnim potrebama ljudi'', poručuju iz gradskog ogranka stranke Dom i nacionalno okupljanje.