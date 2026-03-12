U splitskoj knjižnici otvorena izložba najstarije likovne udruge u gradu: “Članovi slikaju srcem i već desetljećima obogaćuju kulturni život Splita”

Ljubitelji umjetnosti i kulture sinoć su potpuno ispunili izložbeni prostor Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, gdje je otvorena skupna izložba slika i skulptura jedne od najstarijih likovnih udruga u gradu – Likovne udruge Emanuel Vidović. Izložba pod nazivom “Bojom kroz spektar slobode” bit će otvorena za posjetitelje do kraja mjeseca.

Otvorenje je okupilo brojne umjetnike, članove udruge i građane, a večer je protekla u znaku umjetnosti, druženja i prisjećanja na dugu tradiciju djelovanja ove značajne splitske likovne udruge.

Predsjednica udruge Julija Stapić podsjetila je na bogatu povijest organizacije koja već više od pola stoljeća okuplja umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti.

– Udruga je osnovana 1972. godine i nosi ime velikog slikara Emanuela Vidovića, kojemu je bila želja da postoji udruga na čast građana i grada Splita. Tijekom godina okupljala je mnoge vjerne umjetnike koji su svojim radom pridonijeli njezinu razvoju i prepoznatljivosti. Redovite aktivnosti udruge su skupne izložbe u Splitu i šire. S više od 50 godina djelovanja, ova udruga danas predstavlja najstariju splitsku likovnu udrugu. Članovi slikaju srcem, sudjeluju na brojnim likovnim kolonijama te se rado odazivaju humanitarnim akcijama i donacijama – kazala je Stapić, ponosna na sve što su generacije umjetnika stvarale desetljećima.

Udruga koja desetljećima okuplja umjetnike

Likovna udruga Emanuel Vidović danas broji 45 članova koji svojim radom i angažmanom nastavljaju tradiciju stvaralaštva, zajedništva i pomoći zajednici. Kroz godine djelovanja udruga je organizirala brojne izložbe, sudjelovala u likovnim kolonijama te sudjelovala u humanitarnim akcijama, čime je postala važan dio kulturnog života grada.

Mate Tavrić iz Gradske knjižnice Marka Marulića čestitao je autorima na izložbi i dugogodišnjem radu udruge, naglasivši da suradnja knjižnice i udruge traje godinama.

– U današnjem modernom vremenu posebno je vrijedno ono što nastaje ljudskom rukom, s trudom i kreativnošću – istaknuo je te na kraju uputio čestitke svim autorima na njihovim radovima i doprinosu umjetničkoj sceni.

Glazbeni program i dar knjižnici

Poseban trenutak večeri bio je kada su članovi udruge knjižnici poklonili jednu sliku kao znak zahvalnosti za dugogodišnju suradnju i podršku. U glazbenom dijelu programa nastupili su mladi glazbenici Laura Šegvić i Ante Odak, koji su svojim izvedbama dodatno obogatili atmosferu otvorenja.

Na izložbi “Bojom kroz spektar slobode” svoja djela izložila su 32 umjetnika: Mirjana Berka, Ciril Curavić, Alemka Mustra, Biserka Miličević, Nada Žiga, Jana Jonjić, Anka Bešker, Neda Bačić, Jela Duić, Beata Čop, Siniša Jelaska, Julijana Tadin, Mara Božinović, Pero Sladojević, Iren Milet, Emil Karuza, Radmila Pinterić, Ivica Kundić, Dajana Fio Boljat, Mladen Kusanović, Neda Vidjak, Frane Trutanić, Rozalija Radelić, Ivan Rogulj, Nina Vučetić, Robert Belohradsky, Seka Delić, Keti Vukašin, Jelena Brnadić, Julija Stapić, Senka Longin i Zlatan Morić.