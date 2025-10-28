U Split stižu velika imena svjetske arheologije: Trodnevni znanstveni stup "Rani Slaveni i njihova arheološka vidljivost od 6. do 9. stoljeća"

U Staroj gradskoj vijećnici u Splitu, od 5. do 8. studenoga 2025. godine, održat će se 7. Dani Stjepana Gunjače, međunarodni znanstveni skup koji organizira Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split. Riječ je o jednom od najznačajnijih događaja u području arheologije u Hrvatskoj, koji se tradicionalno održava svake dvije godine, a okuplja istaknute znanstvenike i istraživače iz zemlje i inozemstva.

Skup je posvećen uspomeni na Stjepana Gunjaču, velikog hrvatskog arheologa i povjesničara koji je ostavio neizbrisiv trag u proučavanju najranije hrvatske povijesti. Njegov rad postavio je temelje istraživanjima hrvatske ranosrednjovjekovne baštine, a upravo je taj duh znanstvene znatiželje i interdisciplinarnog pristupa ono što obilježava i ovaj skup.

Više od trideset stručnjaka

Ovogodišnja tema nosi naziv „Rani Slaveni i njihova arheološka vidljivost (6.–9. stoljeće)”, a usredotočit će se na najnovija istraživanja o ranim slavenskim zajednicama, njihovim pogrebnim običajima, ulozi grobova, dinamici pograničnih područja te odnosima s Bizantom, Avarima, Langobardima i Francima. Posebna pozornost posvetit će se interdisciplinarnim pristupima koji povezuju arheologiju s prirodnim znanostima, uključujući radiokarbonsko datiranje, bioarheologiju, paleogenetiku i prostornu analizu.

Kako ističu iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, cilj skupa nije samo razmjena stručnih spoznaja, već i promicanje hrvatske kulturne i arheološke baštine u međunarodnim znanstvenim krugovima. U Splitu se očekuje više od trideset sudionika koji će predstaviti rezultate svojih najnovijih istraživanja, a sva će se predavanja održavati na engleskom jeziku kako bi skup bio dostupan široj znanstvenoj javnosti.

Pokrovitelj 7. Dana Stjepana Gunjače je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, dok su suorganizatori Muzej grada Splita, Arheološki muzej u Splitu i Arheološki muzej Zadar. Zbog radova na energetskoj obnovi zgrade Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, skup se ove godine iznimno održava u Staroj gradskoj vijećnici, prostoru koji svojom povijesnom vrijednošću dodatno naglašava simboliku ovog događaja.

Slobodan ulaz

Ulaz na sva predavanja bit će slobodan, a organizatori pozivaju građane, studente i sve ljubitelje arheologije da iskoriste priliku i poslušaju niz zanimljivih izlaganja koja će pružiti dublji uvid u najraniju prošlost Slavena i srednjovjekovne Hrvatske. Dani Stjepana Gunjače tako i ove godine nastavljaju tradiciju povezivanja znanosti, kulture i javnosti, čuvajući sjećanje na čovjeka čiji je život bio posvećen otkrivanju i tumačenju hrvatskih korijena.