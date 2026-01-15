U Spinčićevoj ulici izazvao sudar pa pobjegao, policija mu oduzela vozilo

Sud je odredio zadržavanje 59-godišnjem muškarcu koji je u utorak u Splitu izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom, a potom napustio mjesto događaja.

Prometna nesreća dogodila se u Spinčićevoj ulici, gdje je vozilo bilo zaustavljeno na vatrogasnom prilazu. Muškarac je krenuo vozilom unatrag ne vodeći računa o položaju drugih parkiranih vozila te je udario u drugo vozilo. Nakon sudara napustio je mjesto prometne nesreće.

Policijski službenici ubrzo su ga pronašli i uhitili te mu oduzeli vozilo kako bi spriječili daljnje činjenje prekršaja. Utvrđeno je da je u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola, s koncentracijom od 0,68 g/kg, te da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, budući da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 15 negativnih prekršajnih bodova.

Nakon uhićenja muškarac je doveden na sud, kojem je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog višestrukog ponavljanja prekršaja, kao i izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana te novčane kazne u iznosu od 1.100 eura. Također je predloženo trajno oduzimanje vozila kojim su prekršaji počinjeni.

Sud je 59-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 12 dana, nakon čega je predan u zatvor.