U Solinu nestao momak, traže ga policija i HGSS

Policija traga za Filipom Mucićem, koji je nestao 10. siječnja 2026. godine na području Solina. Filip Mucić rođen je 9. listopada 2002. godine u Splitu, hrvatski je državljanin s prebivalištem u Solinu.

Ako ste vidjeli ovu osobu ili imate bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku, molimo vas da se javite najbližoj policijskoj postaji ili nazovete broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Svaka informacija može biti od velike važnosti.