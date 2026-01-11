Close Menu

U Solinu nestao momak, traže ga policija i HGSS

Svaka informacija može biti od velike važnosti

Policija traga za Filipom Mucićem, koji je nestao 10. siječnja 2026. godine na području Solina. Filip Mucić rođen je 9. listopada 2002. godine u Splitu, hrvatski je državljanin s prebivalištem u Solinu.

Ako ste vidjeli ovu osobu ili imate bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku, molimo vas da se javite najbližoj policijskoj postaji ili nazovete broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Svaka informacija može biti od velike važnosti.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
10
Mad
2