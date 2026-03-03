U Sinju razmjena sjemena starih sorti i besplatne vrtlarske edukacije

Udruga SKUP u Sinju organizira program "Rodilište budućih vrtova", koji donosi razmjenu sjemena starih i udomaćenih sorti povrća te niz vrtlarskih edukacija. Događaj će se održati u petak, 6. ožujka 2026. godine, s početkom u 18:30 sati u Rodilištu kulture na adresi Petrovac 2.

Program se provodi u suradnji s udrugama BIOM i Permakultura Dalmacija, a cilj mu je, kako navode organizatori, osnažiti zajednicu u usvajanju održivih praksi koje doprinose obnovi prirodnih resursa i stvaranju zdravijeg okruženja, uz mogućnost uzgoja svježe, lokalne i dostupne hrane.

Predavanje o uzgoju hrane: "Vrt u skladu s prirodom"

Prvi dio programa, od 18:30 do 19:30, donosi predavanje Antonije Mihaljević iz Permakulture Dalmacija pod naslovom "Uvod u uzgoj vlastite hrane". Kroz uvodno izlaganje sudionici će se upoznati s osnovama prirodnog vrtlarenja, uključujući metodu uzgoja bez kopanja, izradu gredica, kompostiranje i malčiranje, dohranu tla te važnu ulogu životinjskog svijeta u prirodnim ciklusima. Bit će riječi i o čuvanju sjemena te stvaranju održivog i plodnog vrta u skladu s prirodom.

Urbana bioraznolikost: Kako građani mogu pomoći

Od 19:30 do 20:00 sati slijedi predavanje Tomislava Sotinca iz udruge BIOM pod naslovom "Kako mogu pomoći urbanoj bioraznolikosti?". Predavanje će obraditi pitanja što urbana bioraznolikost znači u praksi, kako građani mogu doprinositi, koje su razlike između autohtonih, alohtonih i invazivnih biljnih vrsta te kako ih prepoznati. Sudionici će moći saznati koje se biljke mogu pronaći u gradskim parkovima, koja je njihova uloga u bioraznolikosti te kojim se životinjama može pomoći sadnjom i brigom o biljkama u vrtu.

Središnji dio programa, od 20:00 do 21:30 sati, rezerviran je za razmjenu sjemena starih i udomaćenih sorti. Organizatori ističu da je razmjena prilika za dolazak do sorti prilagođenih lokalnom podneblju te da još nije kasno za početak sjetvene sezone.

Princip razmjene je, navode, jednostavan: sjeme se međusobno razmjenjuje, a oni koji nemaju vlastito sjeme mogu preuzeti ponuđene sorte uz preporučenu donaciju. Količina sjemena u paketićima bit će dovoljna za početak sezone, kao i za daljnje čuvanje, razmnožavanje i buduće razmjene.

Program je otvoren za sve zainteresirane i besplatan, a za sudjelovanje nije potrebna prethodna prijava. Za dodatne informacije građani se mogu javiti na e-mail: udruga.skup.sinj@gmail.com.

Financijska podrška i dio godišnjeg programa

Organizatori navode da se program realizira uz financijsku podršku Grada Sinja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Događaj je ujedno dio SKUP-ova godišnjeg programa "Kultura u zaleđu", koji se financira iz sredstava podrške Zaklade "Kultura nova".