U Sinju otvorena izložba fotografija nastalih na radionici „Sinjska fotogalerija“

Nakon uspješno provedene fotoradionice „Sinjska fotogalerija“, u subotu 20. prosinca u zgradi Palacine otvorena je izložba fotografija sudionika radionice. Radionicu i izložbu pod nazivom „Sinjska fotogalerija vol.1“ organizirala je Turistička zajednica grada Sinja u sklopu programa Advent u Sinju 2025.

Fotoradionica je održana u suradnji s iskusnim sinjskim fotografima i voditeljima radionice Berislavom Alebićem, Ivanom Alebićem, Petrom Malbašom, Rokom Pavlinušićem i Željkom Zrnčićem, a okupila je ljubitelje fotografije koji su kroz objektiv istraživali poznate i manje poznate motive grada i okolice.

Ukupno 18 polaznika fotografiralo je raznolike motive – od muzejskih postava i tvrđava, preko Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, do krajobraza Sutine. U suradnji s voditeljima, odabrane su najbolje fotografije koje su potom izložene u prostoru Palacine.

Otvorenju izložbe nazočio je i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je prigodno pozdravio sudionike i goste, dok je Monika Vrgoč, direktorica Turističke zajednice grada Sinja, polaznicima i voditeljima uručila zahvalnice za sudjelovanje.

„Sinjska fotogalerija“ realizirana je uz potporu Grada Sinja i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s tvrtkom Kamičak d.o.o., koja je omogućila korištenje prostora Palacine, djelatnicima Kulturno-umjetničkog središta Sinj, voditeljima i kustosima sinjskih muzeja te gvardijanom i župnikom Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske.

Izložba fotografija može se razgledati do 7. siječnja u prostoru Palacine tijekom društvenih događanja, nakon čega će biti premještena u Alkarske dvore.