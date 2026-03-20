U Sinju otvoren Nacionalni sajam pršuta: Okupljeni proizvođači iz Hrvatske i inozemstva

U Sinju je danas otvoren 21. Nacionalni sajam pršuta, koji se održava 20. i 21. ožujka 2026. godine u hotelu Alkar. Ova tradicionalna manifestacija i ove je godine okupila brojne proizvođače, stručnjake i posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva, još jednom potvrdivši svoju važnost u promociji tradicije, kvalitete i domaće proizvodnje suhomesnatih proizvoda.

Na ovogodišnjem Sajmu sudjeluju deseci izlagača, proizvođača pršuta i drugih trajnih suhomesnatih proizvoda iz cijele Hrvatske. Među njima su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, regionalne mesne industrije, ali i gosti iz Italije, Slovenije te Bosne i Hercegovine.

Bulj: "Hrana postaje najznačajniji resurs"

Na otvorenju Sajma okupljenima se obratio gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je istaknuo važnost očuvanja domaće proizvodnje i tradicijskih vrijednosti.

"Pozdravljam vas u viteškom, Gospinom gradu Sinju, gradu obiteljskih vrijednosti, vjere i tradicije. Također i još jednom simbolu grada Sinja, a to je Sajam pršuta, kroz koji manifestiramo našu tradiciju i našu domaću proizvodnju i na tome trebamo raditi i graditi", poručio je Bulj.

Govoreći o važnosti poljoprivrede i prehrambene samodostatnosti, naglasio je kako u kriznim vremenima hrana postaje ključan resurs.

"U krizama, hrana postaje najznačajniji resurs. Uz energetiku, bez hrane i vode se ne može. Mi imamo najveći resurs – vodu, zemlju i veliki broj kočaka za uzgoj prasadi", rekao je gradonačelnik.

Poziv na jačanje domaćeg svinjogojstva

Bulj je u svom obraćanju posebno upozorio na stanje u domaćem svinjogojstvu, poručivši kako Hrvatska mora snažnije zaštititi vlastitu proizvodnju i omogućiti seljacima jednostavnije uvjete rada.

"Stoga šaljem poruku iz Sinja: mi smo grad tradicije, mi smo grad naših vrijednosti. Ne dižimo spomenike tuđim prehrambenim proizvodima i raznim trgovačkim lancima. Omogućimo što jednostavniju i lakšu proizvodnju naše svinjetine, omogućimo našem seljaku da ostane na selu, mladom čovjeku da ostane na svom gospodarstvu i da proizvodi svoje proizvode kako je nekada bilo", kazao je.

Dodao je i kako bez domaćeg svinjogojstva i tradicionalnog uzgoja nema ni budućnosti ni perspektive.

"Bez domaćeg svinjogojstva, bez naših kočaka punih svinja kao i tradicionalnog uzgoja nema budućnosti ni perspektive, a to je naša tradicija i njoj trebamo dizati spomenike kao i našim tradicijskim vrijednostima", zaključio je Bulj.

Zahvala organizatorima i izlagačima

Gradonačelnik je zahvalio svim izlagačima koji se, kako je istaknuo, svakodnevno bore na tržištu, kao i svima uključenima u organizaciju manifestacije. Posebno je izdvojio Anu Barać, naglasivši njezinu važnu ulogu u očuvanju kvalitete i ugleda Sajma tijekom više od dva desetljeća.

Nacionalni sajam pršuta traje do sutra, kada je na rasporedu ocjenjivanje kvalitete pršuta, jedan od najvažnijih i najiščekivanijih dijelova ove manifestacije.