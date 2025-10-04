U Sinju održana tribina o mentalnom i fizičkom zdravlju hrvatskih branitelja i njihovih obitelji

U organizaciji Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, a u povodu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u Veteranskom centru Sinj dana 3. listopada 2025. godine održana je treća tribina „Prevencija mentalnog i fizičkog zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata“.

Na početku tribine sve okupljene pozdravila je i poželjela im dobrodošlicu u alkarski grad Sinj moderatorica i kćer smrtno stradalog hrvatskog branitelja Petra gabrić. Nakon himne Republike Hrvatske i minute tišine za sve poginule, smrtno stradale, nestale i umrle hrvatske branitelje Domovinskog rata, moderatorica je istaknula kako je ovo treća ovakve tribina koju organizira Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, a sve s ciljem stvaranja svijeta u kojem se mentalno zdravlje cijeni, štiti i promiče te kako bi otvorili sve važne teme za braniteljsku i stradalničku populaciju.

Tribinu je otvorila predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Sandra Rapčak Škomrlj koja je pozdravila sve nazočne članove obitelji poginulih, smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i hrvatskih civilnih žrtava Domovinskog rata, hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, korisnike Veteranskog centra Sinj, predstavnike udruga proisteklih iz Domovinskog rata i drugih organizacija, profesorice, mentorice i učenike srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj, predstavnike institucija te sve ostale nazočne goste.

Predsjednica UDPNHBDR održala je izlaganje na temu „Prevencija mentalnog i fizičkog zdravlja članova obitelji poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga iz Domovinskog rata“.U svojem izlaganju naglasila je da su mnoge aktivnosti koje udruga danas provodi proizašle iz istraživanja kojeg je udruga provela 2015. godine, a koje je pokazalo veliku potrebu stradalnika Domovinskog rata za psihološkom pomoći, savjetovanjem i osnaživanjem kao i prevencijom fizičkog zdravlja. Upravo stoga udruga već nekoliko godina provodi različite projekte i aktivnosti usmjerene na tu problematiku – sistematske preglede kroz koje je u 6 godina provođenja prošlo oko 300 članova obitelji poginulih, smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja kao i program psihološkog savjetovanja i osnaživanja kroz individualna savjetovanja, grupne radionice te izobrazbe koje udruga provodi u suradnji s vanjskom stručnom suradnicom Eminom Baldasari, dipl. psihologom – psihoterapeutom.

U svojem izlaganju dotakla se poražavajućih podataka o pobolu kao i malignim oboljenjima hrvatskih branitelja ali i stradalnika Domovinskog rata te posebno naglasila da po dostupnim istraživanja problem leži u izloženosti eksplozivnim sredstvima i drugim bojnim otrovima na okupiranim područjima za vrijeme Domovinskog rata te nakon povratka iz progonstva kao i neadekvatnom pristupu liječenja ratne traume.

"Sistematskim pregledima utvrđeno je da je kod više od 50% pregledanih osoba pronađena određena benigna ili maligna tvorevina, kao i brojne druge zdravstvene poteškoće, a koje mogu biti povezane s prekomjernim stresom i pretrpljenom traumom. Također je kod dijela naše populacije, posebice kod osoba iz istočne Hrvatske koje su bilo izložene utjecaju eksplozivnih naprava utvrđena smanjena plodnost kod žena te druge ginekološke bolesti kao i karcinom dojki.Dio korisnika ima utvrđene kardiovaskularne poteškoće, a 70% korisnika probleme sa štitnjačom. Obzirom da udruga projekt provodi u različitim dijelovima Hrvatske podatke smo usporedili obzirom na teritorij korisnika te smo utvrdili sljedeće – najveći postotak bolesti i zdravstvenih poteškoća, čak 95% imaju osobe s područja istočne Slavonije – odnosno osobe koje su za vrijeme ratnih zbivanja živjele na području istočne Slavonije (do progonstva) te koje su se u poslijeratnom razdoblju, nakon uspostave mirne reintegracije, vratile živjeti na to područje koje je dugi niz godina bilo izloženo negativnim utjecajima eksplozivnih sredstava ali i drugih supstanci koje je agresor koristio za vrijeme agresije na RH" – rekla je Sandra Rapčak Škomrlj.

Po dostupnim i provedenim istraživanja utvrđeno je da je kod žena iz ratom obuhvaćenih područja čak 10 puta povećan karcinom dojki u odnosu na ostale žene, dok je kod muškaraca najviše oboljelih od raka pluća, bubrega i prostate. Sve to su zabrinjavajući podaci zbog kojih Ministarstvo hrvatskih branitelja već nekoliko godina provodi program preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje. Jedan od zaključaka tribine i ovog izlaganja je da je nužno hitno uvođenje preventivnih sistematskih pregleda za članove obitelji poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja.

Na tribini je predstavljen i projekt UZV pregleda dojki kojeg već 13 godina provodi Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Sinja i Cetinske krajine, a kroz koji je do sada pregledano preko 900 žena te je također kod određenog broja utvrđen karcinom dojki i druge benigne tvorevine koje zahtijevaju daljnje preglede i/ili operacijske zahvate.

U sklopu izlaganja okupljenima su predstavljeni i svi projekti te aktivnosti koje provodi nacionalna UDPNHBDR s partnerima kroz video-prezentaciju.

Sljedeće izlaganje imala je Emina Baldasari, dipl psiholog – psihoterapeut na temu„Transgeneracijski prijenos traume – posljedice rata na obiteljsku dinamiku i ovisničke obrasce“. U svojem izlaganju okupljenima je prezentirala što je i kako nastaje trauma te koji su koraci u njezinom razvijanju ali i liječenju. Poseban osvrt posvetila je radu s populacijom djece poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja kod kojih se razvio poseban oblik PTSP-a i traumatizacije, a koji sa sobom nosi i druge probleme – od napada panike, anksioznosti, depresije, nepovjerenja prema drugim osobama, straha od napuštanja i dr., a što zahtjeva kontinuiran rad sa psihologom kako bi osobe to prepoznale, prihvatile i radile na sebi uz stručno vodstvo. Naglasila je da je kod ove skupine stradalnika Domovinskog rata specifično to što se vrlo često radi o osobama kojima trauma i stanja povezana s traumom nisu isključivo vezana za gubitak roditelja nego i osobno sudjelovanje ili stradanje u Domovinskom ratu, suočavanje sa seksualnim nasiljem za vrijeme rata prema osobama iz uže obitelji, stupanje u brak s osobama koje su također sudjelovale u Domovinskom ratu ili su u ratu izgubile člana obitelji. Traume se baš zbog toga prenosila s osobe na osobu te danas, iako nesvjesno, osobe iz populacije hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata traumatizaciju prenose na svoju djecu, odnosno unučad poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te se stoga stručne službe suočavaju s pojavom sekundarne traumatizacije, odnosno tran-generacijskog prijenosa traume. Ista situacija je i u obiteljima hrvatskih branitelja koji vlastitu traumu prenose na svoje supruge i djecu, a ukoliko se ne oristupa adekvatnom liječenju u suportu, traumatizacija može ići i na buduće generacije. Dokaz je to koliko su posljedice rata dalekosežne te iako je prošlo 34 godine od početka agresije na Republike Hrvatsku, mi kao društvo i dalje se svakodnevno suočavamo sa mnogim problemima, bez obzira na bogato iskustvo i znanja koja smo stekli u svih tim godinama.

Osnivač Javne ustanove Veteranski centar je Ministarstvo hrvatskih branitelja, a trenutno imaju četiri podružnice – Daruvar, Petrinja, Sinj i Šibenik. Veteranske centre predstavio je voditelj Veteranskog centra – Podružnice Sinj Igor Vidalina. Predstavio je usluge koje korisnici mogu koristiti te objasnio način podnošenja zahtjeva za smještaj ili boravak u jednom od Veteranskih centara. Ujedno je najavio nastavak projekta otvaranja novih Veteranskih centara u budućnosti obzirom na izrazito velike potrebe hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji kao i pozitivna povratna iskustva korisnika koji su do sada koristili usluge Veteranskih centara. Otvaranjem Veteranskih centara Ministarstvo hrvatskih branitelja i Vlada Republike Hrvatske nastavljaju jačati usluge skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji s ciljem bolje kvalitete života istih.

Na kraju tribine profesorice i mentorice zajedno sa učenicima srednje strukovne škole Bana Josipa Jelačića iz Sinja, smjer medicinska sestra/tehničar opće njege održali su interaktivnu radionicu „Otkrijmo na vrijeme čimbenike rizika i sačuvajmo svoje zdravlje“tijekom koje su sudionicima tribine mjerili arterijski krvni tlak, glukozu u krvi, davali stručne savjete o čimbenicima rizika za nastanak bolesti današnjice, davali stručne savjete te podijelili edukativne materijale.

Okupljenima se obratio izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana, pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damir Gabrić koji je podržao ovakvu tribinu te se zahvalio Udruzi djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata što aktivno pokreće ovakve teme i provodi kvalitetne aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Zahvalio se i svim izlagačima tribine što su sa okupljenima podijelili svoja znanja te što kroz zajedničku suradnju i aktivnosti pomažu jednoj od najranjivijih skupina društvene zajednice. Prenio je pozdrave župana Blaženka Bobana i rekao da će Splitsko-dalmatinska županija i ubuduće podržavati ovakve aktivnosti udruga.

U ime potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, okupljenima se obratila ravnateljica Uprave za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja Anita Milas – Anzić koja je prenijela pozdrave ministra Tome Medveda te naglasila kako Ministarstvo hrvatskih branitelja snažno podupire sve projekte i aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su usmjereni na psihološko i socijalno osnaživanje te poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji.

"Obitelj je početak i kraj svega. Živimo po vrijednostima koje su nam preci utkali u nas. Ministarstvo hrvatskih branitelja brine o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a kako populacije stare, tako rastu i njihove potrebe, posebice za zdravstvenom skrbi, a što smo mogli čuti i na današnjoj tribini. Upravo stoga, Ministarstvo će provesti dubinsku analizu te pokušati i budućnosti osigurati besplatne preventivne sistematske preglede za sve stradalnike Domovinskog rata, uz hrvatske branitelje koji već nekoliko godina koriste ove preglede kao prevenciju bolesti, ali zahvaljujući i kojima su spašeni mnogi životi. Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja dostupna je svima kroz Područne odjele u svim županijama u kojima imamo stalno zaposlene stručne osobe ali u vanjske stručne službe koje rade u poslijepodnevnim terminima tako da smo cijeli dan dostupni svima kojima je pomoć potrebna pa Vas pozivam da nam se obratite za sve što trebate. Tu smo zbog Vas! Svjesni smo da su potrebe puno veće od trenutnih kapaciteta tako da Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavlja ulagati u Veteranske centre te ćemo u narednim vremenskom razdoblju otvoriti još pet centara diljem Republike Hrvatske, a u budućnosti i Braniteljske domove za trajnu skrb bolesnih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te osobe koje nisu u mogućnosti više samostalno brinuti o samome sebi. Potrebno nam je zajedništvo kao što je ovaj današnji skup kojeg pohvaljujem te se zahvaljujem Udruzi djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata na organizaciji i svim vrijednim podacima koje su iznijeli kao i aktivnostima koje provode. Pomognimo jedni drugima kako bi nam svima bilo bolje." – za kraj je rekla Anita Milas-Anzić.

Nakon tribine je održano prigodno druženje, razmjena iskustava te postavljanje pitanja izlagačima tribine u prostoru kafića Veteranskog centra Sinj. Partneri na održavanju tribine bili su Hrvatska udruga medicinskih sestara/tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata, Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Sinja i Cetinske krajine, UDPNHBDR – Podružnica Splitsko-dalmatinske županije, Veteranski centar te srednja strukovna škola Bana Josipa Jelačića Sinj.

Potporu održavanju tribine dali su Ministarstvo hrvatskih branitelja, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split te tvrtka Split parking d.o.o.