U Šibeniku uhićen 24-godišnjak: Napao policajca i bježao s drogom

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Prisila prema službenoj osobi i Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U srijedu, 6. kolovoza u večernjim satima u Šibeniku, policijski službenici uočili su mušku osobu sumnjivog ponašanja. Prilikom postupanja osumnjičeni muškarac je policijskog službenika udario rukom u predjelu glave nakon čega se dao u bijeg, kojom prilikom je od sebe odbacio dva pvc smotuljka, jedan ispunjen marihuanom bruto težine 2,73 grama marihuane, a drugi drogom amfetamin bruto težine 2,27 grama.

Brzom intervencijom policije nad osumnjičenim 24-godišnjakom su uporabljene sredstva prisile-tjelesna snaga i sredstva za vezivanje radi sprječavanja bijega i privođenja u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, kojom prilikom je kod osumnjičenog pronađen jedan pvc smotuljak ispunjen drogom amfetamin bruto težine 2,10 grama.

Tijekom postupanja, odnosno prilikom uporabe sredstava prisile, osumnjičeni 24-godišnjak je tjelesno napao policijskog službenika zadavši mu udarac nogom u predjelu noge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.