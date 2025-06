U sedam dana lipnja čak 16 mrtvih na hrvatskim cestama. Stručnjak: "Trebamo ove mjere!"

Stanje na cestama postaje sve gore, a životi se gube gotovo svakodnevno. Ako se ovakav crni trend nastavi, 2025. bi mogla biti jedna od najpogubnijih godina u prometu u posljednjem desetljeću.

Naime, crna statistika na hrvatskim cestama ne jenjava, dapače ide prema gore. U prvih pet i pol mjeseci 2025. godine na hrvatskim je cestama smrtno stradalo čak 115 osoba, što je 16 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Hrvatska je ionako 2024. završila na poraznom 24. mjestu među 27 zemalja Europske unije po sigurnosti prometa, piše Danas.hr.

Prometni stručnjak prof. dr. sc. Željko Marušić stoga upozorava da je krajnje vrijeme za odlučne, konkretne i sustavne mjere koje bi trajno povećale sigurnost na cestama, a ne privremeno gasile požare, piše za autoportal.hr prometni stručnjak prof.dr.sc. Željko Marušić

1. Utemeljiti Agenciju za sigurnost cestovnog prometa u sklopu Ministarstva prometa, koja bi bila odgovorna za funkcionalnost i sigurnost cestovnog prometa.

2. Bitno povećati izvjesnost kažnjavanja! Za to je najvažnije ceste, posebice opasna mjesta, premrežiti radarskim kamerama te početi koristiti dronove za nadzor poštivanja prometnih propisa, uvesti uvesti mehanizam objektivne odgovornosti (kaznu prvenstveno plaća vlasnik vozila) te povećati učinkovitost i kvalitetu pravosudnog sustava.

3. Zabraniti promet gospodarskih vozila mase veće od 7,5 tona na svim državnim i županijskim cestama za koje postoji alternativa u korištenju autocesta.

4. Od 1. studenoga (!) do 15. travnja za sva osobna vozila na cestama u RH uvesti obvezu korištenja zimskih guma te zabraniti korištenje lanaca za osobna vozila. Na kupnju guma uvesti povrat PDV-a do visine PDV-a na računu za godišnje servisiranje vozila u bilo kojem legalnom servisu, uz uvjet da se vozilo servisira barem jedanput godišnje.

5. Poticati kupnju sigurnih vozila i demotivirati kupnju i vožnju nesigurnim vozilima. Trošarinu (PPMV) i godišnji porez na vozila (do 10 godina starosti) za nova vozila koja imaju pet zvjezdica za sigurnost po Euro-NCAP sustavu smanjiti za 50 posto, a ako imaju i sustav autonomnog kočenja, ukinuti. Na stara i nesigurna vozila, otklonom od štetnog populizma i političkog marketinga, uvesti progresivni malus.

6. Za vozila s motorom snažnijim od 150 kW (204 KS) uvesti stupnjevito progresivno povećanje cijene obveznog autoosiguranja, koja bi za vozila s više od 500 kW (680 KS) bilo deseterostruko skuplje nego sada.

7. Uvesti mehanizme “mladog vozača” do navršene 24. godine, za koje bi vrijedilo ograničenje snage vozila od 70 kW (95 KS) do 21. godine i 85 kW (116 KS) do 24. godine, samo za privatne vožnje u privatnim vozilima (ne i za gospodarski promet) i “privremene vozačke dozvole”, uz definiranje uvjeta (sigurnog ponašanja u prometu) za dobivanje trajne vozačke dozvole.

8. Nastaviti unaprjeđivati cestovnu infrastrukturu, s dva prioriteta. Prvo, raskrižja ubuduće prioritetno rješavati denivelacijom ili kružnim tokovima, a ostala opremiti vibracijskim uspornicima, semaforima i radarskim kamerama. Drugo, zabraniti postavljanje električnih stupova i stupova javne rasvjete uz ceste izvan grada, a postojeće planski zamjenjivati podzemnom mrežom i visećom rasvjetom, zabraniti sadnju stabala uz ceste te izgradnju armiranobetonskih mostića i betonskih prilaza preko uzdužnih odvodnih kanala, bez posebnih prometnih projekata, koji bi, u slučaju njihove opravdanosti/potrebe, prilagodili cestovnu infrastrukturu – ograničenje brzine, radarske kamere, uspornici, zaštitne ograde...