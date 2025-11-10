U SDŽ živi najviše nezaposlenih!

Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), na kraju listopada ove godine u evidenciji Zavoda bilo je registrirano 77.825 nezaposlenih osoba. Time je broj osoba bez posla na godišnjoj razini manji za 9,8 posto, odnosno za 8.444 osobe u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Istodobno, u usporedbi s rujnom zabilježen je blagi sezonski porast nezaposlenosti – broj prijavljenih na burzi rada povećan je za 4,4 posto ili 3.266 osoba. Prema ažurnim dnevnim brojkama HZZ-a, trenutačno je na evidenciji 78.806 nezaposlenih, dok je poslodavcima potrebno 16.255 radnika, koliko je slobodnih radnih mjesta oglašeno.

Više novoprijavljenih nego lani, većina dolazi iz radnog odnosa

Tijekom listopada u evidenciju nezaposlenih ukupno je ušlo 18.072 novoprijavljene osobe, što predstavlja porast od 0,8 posto u odnosu na listopad prošle godine. Najveći dio novoprijavljenih, 13.223 osobe ili 73,2 posto, na burzu rada je došao izravno iz radnog odnosa, odnosno nakon prestanka zaposlenja.

U evidenciju je ušlo i 2.206 osoba koje su prethodno bile u redovitom sustavu obrazovanja (12,2 posto) te 2.643 osobe iz neaktivnosti (14,6 posto), što ukazuje na pojačani ulazak mladih i ranije neaktivnog stanovništva na tržište rada. Istodobno, iz evidencije nezaposlenih tijekom listopada izašlo je 14.806 osoba, što je 2,1 posto više u usporedbi s listopadom 2024. godine.

Od toga je zaposlenje pronašlo 8.643 osoba. Većina njih, 7.705 ili 89,1 posto, posao je dobila sklapanjem radnog odnosa, dok je 938 osoba ili 10,9 posto počelo raditi kroz druge oblike poslovnih aktivnosti.

Trgovina, industrija i obrazovanje prednjače u zapošljavanju

Kada je riječ o djelatnostima, evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se ostvarivalo u trgovini na veliko i malo. U tom je sektoru posao pronašlo 1.183 osoba, što čini 15,4 posto svih novozaposlenih.

Vrlo blizu je i prerađivačka industrija, u kojoj je u listopadu zaposleno 1.174 ljudi (15,2 posto), dok je u području obrazovanja zabilježeno 1.085 novozaposlenih (14,1 posto). Gledano po županijama, po broju osoba koje su u listopadu zasnovale radni odnos prednjači Grad Zagreb, gdje je posao dobilo 1.088 ljudi, što čini 14,1 posto svih novozaposlenih na temelju ugovora o radu. Odmah iza glavnog grada nalazi se Splitsko-dalmatinska županija s 1.079 zaposlenih (14 posto), a treća je Osječko-baranjska županija s 903 novozaposlene osobe (11,7 posto).

Splitsko-dalmatinska županija ima najviše nezaposlenih

Promatrajući apsolutni broj registriranih nezaposlenih, na vrhu je Splitsko-dalmatinska županija s 12.005 osoba, što je 15,4 posto ukupnog broja nezaposlenih u Hrvatskoj. Slijede Osječko-baranjska županija s 10.564 nezaposlenih (13,6 posto) te Grad Zagreb, gdje je bez posla 10.011 osoba (12,9 posto).

Najmanji broj nezaposlenih zabilježen je u Ličko-senjskoj županiji – ondje je u evidenciji HZZ-a registrirano 929 osoba, što čini svega 1,2 posto ukupno nezaposlenih u zemlji.