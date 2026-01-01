U samo 24 sata petero mrtvih na prometnicama diljem Hrvatske

Na cestama u Hrvatskoj na Silvestrovo i prvim satima Nove godine poginulo je pet osoba, a mahom je riječ o mladima. U svim navedenim slučajevima riječ je o neprilagođenoj brzini i gubitku nadzora nad vozilom. Osim onih koji su izgubili život, u prometu su u protekla 24 sata diljem zemlje bill i deseci ozlijeđenih, među njima i jedna beba.

U Glini je u srijedu oko 21 sat poginuo 27-godišnjak. Sletio je s ceste i udario u metalni stup javne rasvjete. Isti dan, koji sat ranije, poginuo je 29-godišnjak iz okolice Osijeka, vozeći iz smjera Ivanovca u smjeru Čepina. U oštrom zavoju izgubio je nadzor nad autom i sletio u odvodni kanal, gdje je ispao iz auta.

U noći na četvrtak, oko četiri sata, u sudaru između Pakova Sela i Žitnića na drniškom području, poginuo je 27-godišnjak. On je zbog prebrze vožnje prešao u suprotni trak i udario u automobil kojim je upravljala 33-godišnjakinja. Ona je teško ozlijeđena te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku.

U Koprivnici je jedna osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u četvrtak u 8.40 sati nakon što je automobil sletio s ceste i udario u drvo. Poginuo je suvozač, a vozač je teško ozlijeđen i u bolnici je.

U četvrtak oko 11.20 sati u Gizdavcu nedaleko od Splita došlo je do sudara tri vozila. Jedna osoba smrtno je stradala, a jednu su prevezli na pružanje liječničke pomoći u KBC Split.

Dan ranije, na cesti između Pustakovca i Koprivničkog Ivanca, 23-godišnjak je zbog brzine autom sletio s kolnika u odvodni kanal, gdje se vozilo i prevrnulo. Ozlijeđena je i beba rođena 2025. godine, na sreću lakše.

U srijedu oko 17 sati dva automobila sudarila su se kraj Trogira, u blizini križanja za Plano. Četiri osobe prevezene su u KBC Split.

Sat i pol poslije toga u Križevcima je 33-godišnji vozač prešao u suprotni prometni trak i udario u automobil kojim je upravljao 32-godišnji vozač, koji je lakše ozlijeđen, baš kao i 36-godišnji putnik u njegovu vozilu. Vozač koji je prouzročio nesreću imao je 1,75 promila alkohola u krvi.

U Novome Marofu isti je dan teško ozlijeđen 29-godišnjak koji je zbog neprilagođene brzine sletio s ceste, zabio se u betonski parapet, zatim u rasvjetni stup, a onda je "pokosio" dvorišnu ogradu. Vozač je bio pijan, a nakon nesreće prevezli su ga u varaždinsku bolnicu.

U Slavonskom Brodu teško je ozlijeđena 16-godišnjakinja koju je udario automobil. Vozač (46) je pobjegao. Uhićen je sutradan, piše 24 sata.