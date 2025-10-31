U Rudinama metak pao na prozor

U Rudinama je u srijedu navečer, 30. listopada, oko 20.50 sati oštećeno prozorsko staklo. Policija je o događaju obavila očevid, a između dviju staklenih stjenki prozora pronađeno je zrno metka.

Prema zasad utvrđenim činjenicama i tragovima na mjestu događaja, najvjerojatnije se radi o metku ispaljenom u zrak koji je u slobodnom padu udario u prozor te oštetio vanjsku stjenku.

U incidentu nitko nije ozlijeđen, a u tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.