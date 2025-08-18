U prometnoj nesreći teško ozlijeđen biciklist

Dana, 16. kolovoza oko 20.20 sati na državnoj cesti D-59 u blizini Kistanja dogodila se prometna nesreća u kojoj je biciklist zadobio teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 36-godišnjakinja, upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, nije držala potrebnu udaljenost kad se kretala iza drugog vozila, tako da ne ometa niti ugrožava promet, uslijed čega dolazi do udara njenog vozila u zadnju stranu bicikla kojim je upravljao 86-godišnjak, koji se nije kretao bliže desnom rubu kolnika, nije bio označen reflektirajućim prslukom, niti je na prednjoj i stražnjoj strani bicikla imao svjetla.

Od siline udara i pada 86-godišnjaku su u Općoj i veteranskoj bolnici “Hrvatski ponos”u Kninu konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 36-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava.