U prometnoj nesreći dvije osobe teško ozlijeđene

​Jučer, 26. ožujka oko 8,40 sati na županijskoj cesti ŽC-6055 u mjestu Razvođe dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama.

Prometna nesreća dogodila se tako da 29-godišnjakinja, upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do skretanja za nerazvrstanu lokalnu cestu za zaseok Sumani, u blagom preglednom zavoju nije prilagodila brzinu kretanja vozila osobinama ceste i stanju kolnika (kolnik mokar i klizav od kiše koja je padala), uslijed čega vozilom prelazi u prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, pri čemu dolazi do sudara prednjeg lijevog dijela njezinog vozila s prednjim lijevim dijelom osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 61-godišnjak.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu 29-godišnjakinji i 61-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 29-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.