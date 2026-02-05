U prekidu više katamaranskih linija

Snažno jugo izazvalo je velike poteškoće u pomorskom prometu, pa je zbog loših vremenskih uvjeta obustavljen promet na brojnim linijama.

Linije koje danas ne prometuju:

Katamaranske: Vis–Hvar–Milna–Split, Šibenik–Žirje–Kaprije, Rijeka–Cres–Mali Lošinj, Rijeka–Rab–Novalja, Ubli–Vela Luka–Hvar–Split, Korčula–Hvar–Split, Ubli–Korčula–Dubrovnik

Brodska linija: Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ

Trajekt na liniji 832 Prapratno–Sobra zbog lošeg vremena isplovit će iz Sobre u 11.20 umjesto u 10 sati, uz mogućnost daljnjih otkazivanja linije.

Promjene u redovima plovidbe:

Linija 435 Zadar/Gaženica – Bršanj (Iž) danas će prometovati po srijednjem redu plovidbe, s polaskom iz Zadra u 13 sati i povratkom iz Bršanja u 17.30.

Linija 401 Zadar (Gaženica) – Ist – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj također će ploviti po srijednjem rasporedu, s polaskom iz Zadra u 9 sati i povratkom iz Malog Lošinja u 16.15.

Od 5. veljače uvodi se i teretna linija Split–Stari Grad, s polascima iz Splita u 9.30 i povratkom iz Starog Grada u 13.30 radnim danima (osim subotom, nedjeljom i blagdanom).

Pomorski putnici se savjetuju da prije putovanja provjere aktualni raspored plovidbe zbog mogućih daljnjih promjena uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima.