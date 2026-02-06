U prekidu su brojne katamaranske i trajektne linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta jutros su u prekidu brojne trajektne i katamaranske linije duž Jadrana.

Kako je objavljeno u ažuriranom izvješću od 6. veljače u 7:05, ne prometuju trajektne linije Zadar (Gaženica) – Ist – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj te Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik.

U prekidu je i nekoliko katamaranskih linija, među kojima su Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Ubli – Korčula – Dubrovnik, Korčula – Hvar – Split, Pula – Zadar – Pula te Ubli – Vela Luka – Hvar – Split.

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere stanje u prometu jer nastavak lošeg vremena i dalje može uzrokovati poteškoće u pomorskom prijevozu.