U požaru u Trogiru lakše ozlijeđen vatrogasac

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata imali su nekoliko intervencija, a najzahtjevniji događaj zabilježen je na području Trogira, gdje je izbio požar na dva spojena objekta.
Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u tri navrata. U jutarnjim satima, oko 10 sati, vatrogasci su na poziv policije otvorili stan u Teslinoj ulici. Nešto kasnije, u 12.20 sati, intervenirali su zbog dima u ulazu zgrade u Tijardovićevoj ulici, gdje se tijekom pripreme hrane zapalilo ulje u tavi, a požar se proširio na napu. Vlasnica stana uspjela je požar ugasiti prije dolaska vatrogasaca. Tijekom noći, u 3.31 sat, zabilježen je i požar plastičnog kontejnera u Ulici Vojka Krstulovića.
Najveća intervencija zabilježena je u Trogiru, gdje je u 12.45 sati izbio požar na dva objekta spojena u nizu. Na teren su izašle snage Javne vatrogasne postrojbe Trogir te dobrovoljna vatrogasna društva Trogir, Okrug i Slatine, s ukupno osam vozila i 32 vatrogasca.
Tijekom intervencije jedan pripadnik JVP-a Trogir zadobio je lakšu ozljedu – posjekotinu na ruci – te je zbrinut od strane djelatnika Hitne medicinske pomoći. Požar je lokaliziran oko 16 sati.
Vatrogasci su i tijekom noći ostali na sanaciji i čuvanju požarišta. Na terenu su ostali pripadnici JVP-a Trogir te DVD-ova Trogir i Okrug, s ukupno tri vozila i devet vatrogasaca, kako bi se spriječilo ponovno izbijanje požara.