U požaru u Trogiru lakše ozlijeđen vatrogasac

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata imali su nekoliko intervencija, a najzahtjevniji događaj zabilježen je na području Trogira, gdje je izbio požar na dva spojena objekta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u tri navrata. U jutarnjim satima, oko 10 sati, vatrogasci su na poziv policije otvorili stan u Teslinoj ulici. Nešto kasnije, u 12.20 sati, intervenirali su zbog dima u ulazu zgrade u Tijardovićevoj ulici, gdje se tijekom pripreme hrane zapalilo ulje u tavi, a požar se proširio na napu. Vlasnica stana uspjela je požar ugasiti prije dolaska vatrogasaca. Tijekom noći, u 3.31 sat, zabilježen je i požar plastičnog kontejnera u Ulici Vojka Krstulovića.

Najveća intervencija zabilježena je u Trogiru, gdje je u 12.45 sati izbio požar na dva objekta spojena u nizu. Na teren su izašle snage Javne vatrogasne postrojbe Trogir te dobrovoljna vatrogasna društva Trogir, Okrug i Slatine, s ukupno osam vozila i 32 vatrogasca.

Tijekom intervencije jedan pripadnik JVP-a Trogir zadobio je lakšu ozljedu – posjekotinu na ruci – te je zbrinut od strane djelatnika Hitne medicinske pomoći. Požar je lokaliziran oko 16 sati.

Vatrogasci su i tijekom noći ostali na sanaciji i čuvanju požarišta. Na terenu su ostali pripadnici JVP-a Trogir te DVD-ova Trogir i Okrug, s ukupno tri vozila i devet vatrogasaca, kako bi se spriječilo ponovno izbijanje požara.