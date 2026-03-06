U ponedjeljak počinju radovi na raskrižju Ninske i Ulice Vrh Visoka

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

U ponedjeljak 09.ožujake 2026.g. započinju radovi na raskrižju Ninske i ulice Vrh Visoka. Radovi se u naselju izvode sukcesivno po fazama , kako bi se prometni i svakodnevni poremećaji za stanovnike sveli na najmanju moguću mjeru uz postupno otvaranje pojedinih ulica po završetku svake faze. Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa zatvara se dio ulice u raskrižju za sav promet prema sjeveru Ninske i istoku ulice Vrh Visoke. Tijekom navedenih radova biti će omogućeno odvijanje prometa iz južnog dijela Ninske ulice prema privremenom parkingu na zapadnom dijelu ulice Vrh Visoke. Tijekom navedenih radova biti će omogućen ulaz u naselje sa Velebitske ulice.

Planirani završetak navedene faze radova je do petka 13.03.2026.g.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.