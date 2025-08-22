U ponedjeljak počinju radovi na kolektorima u Ivankovoj ulici u Stobreču

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.
U ponedjeljak, 25. kolovoza 2025. godine započinju radovi u Ivankovoj ulici u Stobreču , na trasi kolektora KS1 i KS2 od kućnog broja 108A do kućnog broja 104. Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet. Tijekom izvođenja radova stanarima će se omogućiti pješački pristup objektima.
Planirano trajanje radova na kolektorima označenoj na niže navedenoj skici je do kraja godine.
Molimo za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova.
Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Zahvaljujemo na strpljenju.
O Projektu
„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 14.871.019,40 eura, 10.113.715,18 eura, odnosno 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Preostalih 4.757.304,22 eura sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.
Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.
